En direct

22:58 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 28% et 40,54% à Bussière-Galant lors de ces législatives Avec un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale pour le 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. Le matelas de voix semble déjà important à Bussière-Galant. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Bussière-Galant, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 40,54% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 60,56% à l'époque.

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Bussière-Galant Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces législatives. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Bussière-Galant ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 semble aussi un indicateur à regarder au moment du second tour. Lors des dernières législatives à Bussière-Galant, le RN terminait aussi à la deuxième place, 23,61% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 43,58% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (60,56%). Stéphane Delautrette s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - L'Union de gauche en ballotage favorable à ce stade aux législatives 2024 à Bussière-Galant A en croire les études publiées entre les deux tours, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'assurer moins de 250 députés à l'issue des législatives. La coalition de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de sièges. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales. Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Bussière-Galant ont plébiscité Stéphane Delautrette (Front populaire), à qui ils ont accordé 40,54% des suffrages. Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Marie-Eve Tayot (Majorité présidentielle) suivaient en récupérant 40,4% et 17,51% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Sabrina Minguet qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%. Un résultat qui changera le visage du second tour dans la commune.

19:21 - Participation à Bussière-Galant : un sursaut par rapport aux élections européennes Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 1 277 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Bussière-Galant, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 74,47%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, sur les 1 005 inscrits sur les listes électorales à Bussière-Galant, 60,6% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 59,57% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Bussière-Galant, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Bussière-Galant, le taux de participation est indiscutablement un critère important du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Bussière-Galant s'élevait à 74,47% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 58,41% au premier tour. Au second tour, 59% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bussière-Galant ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,29% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,8% au premier tour, soit 803 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à inciter les habitants de Bussière-Galant (87230) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Bussière-Galant : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Bussière-Galant, les élections sont en cours. Avec ses 1 267 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 797 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (62,38%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 53,07% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 24,44% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 329,72 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Bussière-Galant incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.