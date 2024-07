Résultat des législatives 2024 à Coussac-Bonneval (87500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 30,51% pour l'union des gauches à Coussac-Bonneval Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages glanés au niveau de la France sont encourageants. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Coussac-Bonneval, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 30,51% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 30,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,04% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 18 points à Coussac-Bonneval Le score obtenu par le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces législatives 2024. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Coussac-Bonneval ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Coussac-Bonneval ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette législative 2024. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Coussac-Bonneval, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,61% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 30,32% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 51,04%. Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Coussac-Bonneval Selon les ultimes projections publiées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition de gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux. Sabrina Minguet (Rassemblement National) a enregistré 43,36% des votes à Coussac-Bonneval dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des élections législatives. En 2e place, Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) captait 30,51%. Ensuite, Marie-Eve Tayot (Majorité présidentielle) glanait 24,29% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, Sabrina Minguet rassemblant cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Coussac-Bonneval ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Coussac-Bonneval, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 a atteint 24,65%, moins élevé de 17 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 000 personnes en âge de voter à Coussac-Bonneval, 41,2% étaient effectivement restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 42,67% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Coussac-Bonneval La participation est sans nul doute l'une des clés des élections législatives. Dans la localité, 24,65% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,67% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 21,32% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,79% au premier tour et 50,39% au second tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Coussac-Bonneval : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Coussac-Bonneval, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 12,67% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 37,02% de 60 ans et plus. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 11,0%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,22% et d'une population immigrée de 10,37% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 17,56%, comme à Coussac-Bonneval, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.