Résultat des législatives 2024 au Vigen (87110) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Front populaire en hausse au Vigen par rapport à la Nupes

Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, au Vigen, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 36,12% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus). Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 64,33% à l'époque.