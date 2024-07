Résultat des législatives 2024 à Saint-Brice-sur-Vienne (87200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 62,12% au 2e tour pour la gauche à Saint-Brice-sur-Vienne Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle du pays au moment du 1er round des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la domination du RN ce soir. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Brice-sur-Vienne, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 35,36% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à comparer néanmoins avec les 38,63% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche va faire mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 62,12% à l'époque.

20:58 - Un Rassemblement national en progression à Saint-Brice-sur-Vienne il y a une semaine A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très instructif. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Saint-Brice-sur-Vienne ce dimanche 7 juillet ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Saint-Brice-sur-Vienne ? Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de cette législative. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être une chance de s'imposer. Aux législatives à l'époque à Saint-Brice-sur-Vienne, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,89% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 38,63% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (62,12%). Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Brice-sur-Vienne ont plébiscité Sabrina Minguet (Rassemblement National), qui a collecté 38,45% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) et Marie-Eve Tayot (Majorité présidentielle) avec 35,36% et 23,75% des votants. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Brice-sur-Vienne ? Au fil des dernières années, les 1 689 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Brice-sur-Vienne a connu un taux d'abstention de 26,62%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 39,78% des votants de Saint-Brice-sur-Vienne (87), à comparer avec un taux d'abstention de 38,79% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Brice-sur-Vienne, la participation était de 73,38% lors de la 1ère manche des législatives À Saint-Brice-sur-Vienne, l'abstention constitue l'une des clés des législatives 2024. L'abstention s'élevait à 26,62% à Saint-Brice-sur-Vienne lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,83% au premier tour et 46,05% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Brice-sur-Vienne aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 338 personnes en âge de voter dans la ville, 20,48% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,86% au premier tour.

17:29 - Saint-Brice-sur-Vienne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e manche des législatives à Saint-Brice-sur-Vienne comme dans toute la France. Avec ses 1 658 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 88 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 18,5% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,39% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,59% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 43,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 264,11 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Saint-Brice-sur-Vienne incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.