Résultat des législatives 2024 à Saint-Laurent-sur-Gorre (87310) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - La gauche a gagné du terrain depuis deux ans à Saint-Laurent-sur-Gorre La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a glanés le bloc au niveau de la France, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% en 2022. L'avance semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Laurent-sur-Gorre, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 32% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Ce qui correspond à une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 55,22% à l'époque.

20:58 - La forte évolution du Rassemblement national à Saint-Laurent-sur-Gorre en 2 ans La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Saint-Laurent-sur-Gorre ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a la possibilité de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 23,62% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,62% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,22%). Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 43,72% pour le RN à Saint-Laurent-sur-Gorre aux élections législatives Sabrina Minguet (Rassemblement National) a raflé 43,72% des votes à Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de la législative. Stéphane Delautrette (Union de la gauche) et Marie-Eve Tayot (Ensemble !) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 32% et 22,9% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Sabrina Minguet qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Saint-Laurent-sur-Gorre ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Comme spécifié dans la publication précédente, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre a atteint 71,5%, plus forte que celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 60,47% des personnes habilitées à voter à Saint-Laurent-sur-Gorre avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec une participation de 54,16% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre L'une des clés du scrutin législatif est sans aucun doute l'étendue de la participation. Dans la ville, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 71,5%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,66% au premier tour et 53,41% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Laurent-sur-Gorre aujourd'hui ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,97% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,83% au second tour, c'est-à-dire 851 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Laurent-sur-Gorre : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Saint-Laurent-sur-Gorre, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 402 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 116 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 405 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (66,95%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 38,27% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 193,17 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Saint-Laurent-sur-Gorre, les intérêts locaux se joignent aux défis français.