Résultat des législatives 2024 à Ladignac-le-Long (87500) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Une base de 68,61% pour l'Union de la gauche ce dimanche Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Ladignac-le-Long, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 40,2% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 44,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche va faire mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 68,61% à l'époque.

20:58 - L'évolution inédite du RN à Ladignac-le-Long en 2 ans La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Ladignac-le-Long entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Ladignac-le-Long ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Stéphane Delautrette (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Ladignac-le-Long Reste dorénavant à savoir si la tendance au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives à Ladignac-le-Long, le RN finissait aussi à la deuxième place, 14,29% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 44,20% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 68,61%. Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Ladignac-le-Long ? Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Ladignac-le-Long ont préféré Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire), à qui ils ont accordé 40,2% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Marie-Eve Tayot (Ensemble pour la République) avec respectivement 36,01% et 22,45% des votants. Les votants de Ladignac-le-Long avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Sabrina Minguet s'y imposait, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Ladignac-le-Long : forte participation aux législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Ladignac-le-Long a connu un pourcentage d'abstention de 27,12%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 45,39% des électeurs de Ladignac-le-Long avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 43,32% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Ladignac-le-Long, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Le taux de participation est indéniablement l'un des facteurs cruciaux des législatives. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Ladignac-le-Long s'élevait à 27,12%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,32% au premier tour. Au second tour, 46,79% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 20,7% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 24,97% au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Ladignac-le-Long ?

17:29 - Ladignac-le-Long : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des élections législatives à Ladignac-le-Long comme dans toute la France. Avec ses 11,08% d'agriculteurs pour 1 144 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 80 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,01%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 30,59% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 888,08 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ladignac-le-Long manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.