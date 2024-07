Résultat des législatives 2024 à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 34,8% pour la gauche à Saint-Priest-sous-Aixe Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Priest-sous-Aixe, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 34,8% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point). Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,25% à l'époque.

20:58 - À Saint-Priest-sous-Aixe, le Rassemblement national prêt pour une surprise Le résultat obtenu par le RN sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces législatives. La progression du RN se montre déjà puissante à Saint-Priest-sous-Aixe entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (26,18%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (40,62%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique s'appliquait dans les mêmes proportions qu'aux européennes, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Saint-Priest-sous-Aixe ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Priest-sous-Aixe, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 26,18% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,82% pour Stéphane Delautrette (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 57,25%. Stéphane Delautrette remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Saint-Priest-sous-Aixe Sabrina Minguet (Rassemblement National) a réuni 40,62% des voix à Saint-Priest-sous-Aixe dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er round des législatives. Stéphane Delautrette (Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble pour la République) suivaient en obtenant 34,8% et 23,17% des votants. C'est aussi Sabrina Minguet qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Saint-Priest-sous-Aixe ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des dernières consultations politiques. À Saint-Priest-sous-Aixe, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 19,71%, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 33,84% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Priest-sous-Aixe (87), à comparer avec un taux d'abstention de 38,56% en 2019. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation à Saint-Priest-sous-Aixe peut-elle descendre au second tour des législatives ? À Saint-Priest-sous-Aixe, le niveau d'abstention est sans aucun doute un critère essentiel du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Saint-Priest-sous-Aixe au premier tour des législatives 2024 était de 19,71%. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 428 personnes en âge de voter dans la localité, 20,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 16,81% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,54% au premier tour. Au deuxième tour, 43,63% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Priest-sous-Aixe ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Priest-sous-Aixe Dans la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,03%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 864 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,89%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,15%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Priest-sous-Aixe mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,7% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.