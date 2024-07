Résultat des législatives 2024 à Séreilhac (87620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Séreilhac ? Combien va faire le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont encourageants. Le décompte de voix s'avère important : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Séreilhac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,99% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 51,79% à l'époque.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le RN à Séreilhac A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très observé. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Séreilhac entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Séreilhac ce dimanche ? A en croire les projections finales diffusées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Sabrina Minguet (Rassemblement National) a accumulé 48,5% des votes à Séreilhac le 30 juin dernier, pour le premier round des législatives. Un score qui lui a permis de précéder Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble !) avec 30,99% et 19,23% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, Sabrina Minguet rassemblant cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - À Séreilhac, la participation du premier round dépasse celle des européennes Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Séreilhac a baissé de 14 points, atteignant 25,61%. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 1 563 inscrits sur les listes électorales à Séreilhac, 39,8% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,95% il y a 5 ans. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Séreilhac lors du deuxième tour des législatives ? À Séreilhac, le niveau de participation est sans aucun doute un facteur fort de ces élections législatives 2024. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 25,61%. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 17,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 22,61% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,09% au premier tour et 49,74% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Séreilhac ? Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Séreilhac ?

17:29 - Séreilhac et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Séreilhac, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 022 habitants répartis dans 956 logements, cette localité présente une densité de 50 hab/km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,08% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,97%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2021,43 €/mois. À Séreilhac, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.