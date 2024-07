Résultat des législatives 2024 à Flavignac (87230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Au second tour, un score de 68,82% pour la gauche il y a deux ans La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a glanés l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Flavignac, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 40,97% des votes dans la localité. Une performance à compléter néanmoins avec les 52,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 68,82% à l'époque.

20:58 - 22 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Flavignac Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Flavignac entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Flavignac ? Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Aux législatives il y a deux ans à Flavignac, le RN avait également dû se contenter de la seconde position sur le podium, 18,36% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 52,48% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 68,82%. Stéphane Delautrette remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils révélateurs du second tour à Flavignac ? Grâce à 40,97% des suffrages, Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) a pris les devants à Flavignac, le 30 juin lors du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Marie-Eve Tayot (Ensemble pour la République) avec 40,8% et 16,67% des votants. C'est en revanche Sabrina Minguet qui arrivait en première place, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Législatives 2024 à Flavignac : un taux de participation inattendu ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? À Flavignac, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 73,00%, surpassant celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 841 personnes en capacité de voter à Flavignac avaient en effet pris part au scrutin (soit 59,57%), à comparer avec un taux de participation de 58,45% en 2019. Pour information, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Flavignac, le score de la participation lors du 2e tour des législatives sera un élément fort La participation constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Flavignac était de 27%. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,76% au sein de la localité, contre une abstention de 20,1% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,37% au premier tour et 43,5% au deuxième tour.

17:29 - Élections à Flavignac : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Flavignac, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 34 hab par km² et un taux de chômage de 8,38%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,21%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 487 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,40%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Flavignac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,25% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.