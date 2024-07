Résultat des législatives 2024 à Solignac (87110) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Un vote de gauche évalué entre 35% et 40,66% à Solignac pour ces législatives

Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives il y a une semaine, à Solignac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 40,66% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+6 points). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 63,87% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.