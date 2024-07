Résultat des législatives 2024 à Châlus (87230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Quel score pour à gauche à la fin de ces élections législatives 2024 ? L'autre interrogation qui entoure ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a récolté plus de 28% des bulletins à l'échelle du pays dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives il y a une semaine, à Châlus, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 36,44% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter néanmoins avec les 39,35% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 59,79% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 18 points à Châlus Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Châlus, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe localement pour le second tour de ces législatives. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Châlus, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Châlus, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,44% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,35% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 59,79%. Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Châlus ce dimanche ? Avec 39,7% des bulletins de vote, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris les devants à Châlus, dimanche 30 juin dernier lors du premier round des législatives. Stéphane Delautrette (Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble pour la République) suivaient en recevant 36,44% et 21,77% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Sabrina Minguet rassemblant cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Châlus : un taux de participation inédit ? Au fil des dernières années, les 1 687 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme expliqué dans le post précédent, le taux d'abstention au premier round des élections législatives à Châlus était de 30,12%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 303 personnes en âge de voter à Châlus, 45,97% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 41,16% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Châlus va-t-elle monter au second tour des législatives ? À Châlus, la participation est indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Châlus était de 69,88%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,57% au premier tour et 51,42% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Châlus aujourd'hui ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,63% des votants de la localité, à comparer avec une participation de 74,33% au second tour, c'est-à-dire 967 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels serait susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Châlus.

17:29 - Les enjeux locaux de Châlus : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Châlus, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 659 habitants répartis dans 1 129 logements, cette commune présente une densité de 57 habitants par km². Ses 136 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 434 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 22% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,82% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,21% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 33,64% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 293,22 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Châlus manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.