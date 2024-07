Résultat des législatives 2024 à Magnac-Bourg (87380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La coalition de gauche a fait 52,53% au second tour il y a deux ans Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Magnac-Bourg, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,56% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 27,69% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre 52,53% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 21 points grattés en 2 ans par le RN à Magnac-Bourg Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection, localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 21 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc juger possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN soit vainqueur à Magnac-Bourg ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Magnac-Bourg Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Magnac-Bourg, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives avaient déjà abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Magnac-Bourg. On retrouvait en effet Sabrina Minguet en tête au premier tour, avec 29,13% dans la commune. Mais c'est en revanche Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui avait séduit les électeurs de Magnac-Bourg au second tour, avec 52,53%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,47%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 50% des bulletins de vote, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Magnac-Bourg, le 30 juin lors du 1er tour des législatives. Stéphane Delautrette (Front populaire) recueillait 25,56%. Enfin, Marie-Eve Tayot (Majorité présidentielle) obtenait 22,99% des électeurs. C'est aussi Sabrina Minguet qui terminait sur la première marche dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Magnac-Bourg : un record par rapport aux élections européennes ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Magnac-Bourg a baissé de 14 points, atteignant 25,78%. Lors du scrutin européen de début juin, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 39,48% des électeurs de Magnac-Bourg (87), à comparer avec un taux d'abstention de 41,31% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Magnac-Bourg reste la participation L'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Magnac-Bourg s'élevait à 74,22%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 80,17% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 82,9% au premier tour, ce qui représentait 761 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,16% au premier tour et 51,79% au second tour.

17:29 - Magnac-Bourg : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Magnac-Bourg déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,83% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 72 habitants/km² et 45,98% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (73,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 508 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,45%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,23%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Magnac-Bourg mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,1% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.