Résultat des législatives 2024 à Cognac-la-Forêt (87310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Quelles sont les options de reports des voix pour la gauche à Cognac-la-Forêt ? Une autre interrogation qui entoure ces élections sera celle du résultat de la gauche après la constitution du Front populaire pour ces législatives. L'attelage a récolté plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cognac-la-Forêt, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 36,19% des votes dans la commune. Une progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 54,21% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Cognac-la-Forêt lors des législatives 2022 Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour cette élection 2024 au niveau local. Si on s'en tient à la progression du RN vue lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour le parti entre les deux élections, le nombre de voix du RN pourrait le placer en tête à Cognac-la-Forêt. Un verdict qui concorde avec les suffrages également conquis par la formation politique sur place sur la même période (de 31,36% en 2022 à 44,46% le 30 juin dernier) et qui correspond en effet à 13 points de parts de voix.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cognac-la-Forêt La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés 2024. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Cognac-la-Forêt, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 31,36% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 34,32% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,21%. Stéphane Delautrette remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici D'après les études communiquées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges au terme des élections législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 44,46% des suffrages, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Cognac-la-Forêt, le 30 juin 2024 au soir du premier round de la législative. En seconde position, Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) ramassait 36,19%. Ensuite, Marie-Eve Tayot (Ensemble !) obtenait 17,16% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Sabrina Minguet glanant cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Cognac-la-Forêt au niveau de l'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? En comparaison des élections européennes de cette année, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Cognac-la-Forêt s'est réduite de 13 points, atteignant 25,72%. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 909 inscrits sur les listes électorales à Cognac-la-Forêt, 38,28% avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 44,47% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - 74,28% de participation lors du premier tour des élections législatives à Cognac-la-Forêt À Cognac-la-Forêt, le niveau de participation constitue un critère important de ce scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Cognac-la-Forêt a atteint 25,72%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 16,85% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,85% au deuxième tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,68% au premier tour. Au second tour, 41,98% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Cognac-la-Forêt ?

17:29 - Cognac-la-Forêt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Cognac-la-Forêt, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 36 hab par km² et un taux de chômage de 6,19%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,75%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,78%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,23%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cognac-la-Forêt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,42% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.