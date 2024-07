Résultat des législatives 2024 à Oradour-sur-Vayres (87150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 59,15% au 2e tour pour la gauche à Oradour-sur-Vayres L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va irrémédiablement influencer ce second tour. Premier indice : l'ensemble a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Oradour-sur-Vayres, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 35,9% des votes dans la localité. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 59,15% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a largement avancé à Oradour-sur-Vayres en 2 ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà glané 16 points ici entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Oradour-sur-Vayres ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Oradour-sur-Vayres ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Oradour-sur-Vayres, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 23,51% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 33,86% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (59,15%). Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Oradour-sur-Vayres ? Grâce à 39,34% des suffrages, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Oradour-sur-Vayres, le 30 juin dernier lors du 1er tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Stéphane Delautrette (Union de la gauche) et Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 35,9% et 22,63% des votants. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Oradour-sur-Vayres ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, 28,04% des électeurs d'Oradour-sur-Vayres n'ont pas voté au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 45,78% des électeurs d'Oradour-sur-Vayres (87) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,62% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au second tour à Oradour-sur-Vayres ? L'abstention constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, dimanche, 28,04% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,05% au premier tour et 46,19% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Oradour-sur-Vayres ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 223 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 21,42% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont par exemple capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Oradour-sur-Vayres (87150).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Oradour-sur-Vayres La composition démographique et la situation socio-économique d'Oradour-sur-Vayres contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 38 habitants par km² et un taux de chômage de 10,96%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (38,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 677 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,26% et d'une population immigrée de 12,18% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 17,68%, comme à Oradour-sur-Vayres, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.