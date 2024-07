Résultat des législatives 2024 à Chaillac-sur-Vienne (87200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un vote de gauche évalué entre 25% et 33,85% à Chaillac-sur-Vienne pour ces législatives L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. L'avance semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Chaillac-sur-Vienne, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 33,85% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 37,32% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 60,91% à l'époque.

20:58 - Le RN a largement séduit à Chaillac-sur-Vienne en 2 ans Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Chaillac-sur-Vienne ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a ses chances de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Chaillac-sur-Vienne, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 26,61% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 37,32% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 60,91%. Stéphane Delautrette s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Chaillac-sur-Vienne Selon les projections des instituts publiées dès la fin du premier tour, le Rassemblement national devrait rafler pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Sabrina Minguet (Rassemblement National) a accumulé 43,48% des suffrages à Chaillac-sur-Vienne dimanche 30 juin, au soir du 1er round de la législative. Stéphane Delautrette (Union de la gauche) ramassait 33,85%. A la troisième position, Marie-Eve Tayot (Ensemble !) captait 20,11% des électeurs. C'est aussi Sabrina Minguet qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Le défi de la participation observé attentivement à Chaillac-sur-Vienne Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? À Chaillac-sur-Vienne, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 21,46%, moins élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 36,39% des votants de Chaillac-sur-Vienne (87), contre une abstention de 36,33% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Chaillac-sur-Vienne Le niveau de participation constitue un critère important du scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Chaillac-sur-Vienne était de 21,46%. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 15,34% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,03% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,31% au premier tour. Au second tour, 41,53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Chaillac-sur-Vienne ?

17:29 - Chaillac-sur-Vienne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les habitants de Chaillac-sur-Vienne exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 81 habitants par km² et 49,26% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 9,54% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,08%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 591 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,61%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,21%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chaillac-sur-Vienne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,08% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.