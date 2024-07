Résultat des législatives 2024 à Saint-Mathieu (87440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Mathieu comme objectif ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Saint-Mathieu, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 32,5% des votes dans la commune. Un chiffre qui a pourtant stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (32,26%). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,1% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 22 points à Saint-Mathieu Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection du Parlement, localement. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Saint-Mathieu ? Le score en faveur du RN sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le seond tour de cette élection législative. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a des chances de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Mathieu, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 26,04% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 32,26% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 53,10%. Stéphane Delautrette conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat à Saint-Mathieu pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Lors du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Mathieu ont plébiscité Sabrina Minguet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 48,13% des bulletins de vote. Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recevant respectivement 32,5% et 17,05% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Sabrina Minguet qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Mathieu : quelle évolution ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des élections passées. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Mathieu a baissé, atteignant 21,38%. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 36,19% au sein de Saint-Mathieu (87). Le taux d'abstention était de 38,61% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du 2e tour des législatives à Saint-Mathieu ? L'une des clés des élections législatives 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de votants à Saint-Mathieu pour le 1er tour des législatives 2024 était de 78,62%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 83,33% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 82,65% au second tour, soit 624 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,16% au premier tour. Au second tour, 61,21% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Mathieu ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Mathieu.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Mathieu Comment les habitants de Saint-Mathieu peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,48% et une densité de population de 26 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Avec ses 12,41% d'agriculteurs pour 1 072 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,86% et d'une population immigrée de 15,32% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 25,23%, comme à Saint-Mathieu, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.