Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul (87260) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Saint-Paul, quels reports de voix à gauche ce soir ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle du pays dans les résultats du premier round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN au second tour. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Paul, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 34,39% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 36,14% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 67,12% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a fortement progressé à Saint-Paul Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 23 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive vainqueur à Saint-Paul ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Paul Le résultat obtenu par le RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a une chance de s'imposer. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Saint-Paul, comptant 16,48%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 36,14% des voix. Saint-Paul choisira d'ailleurs Stéphane Delautrette au second tour, finalement en tête localement avec 67,12%, devant l'adversaire Rassemblement National à 32,88%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A l'occasion du 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Paul ont préféré Sabrina Minguet (Rassemblement National), qui a recueilli 39,02% des votes. Stéphane Delautrette (Union de la gauche) captait 34,39%. De son côté, Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 24,57% des votants. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Elections à Saint-Paul : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. À Saint-Paul, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 23,23%, inférieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 34,15% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Paul (87), à comparer avec un taux d'abstention de 37,93% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Saint-Paul Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Saint-Paul ? Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,23%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,27% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 20,52% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,39% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Paul ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages pourrait en effet faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Paul.

17:29 - Élections législatives à Saint-Paul : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Saint-Paul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 7,77% et une densité de population de 33 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 565 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,93%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Paul mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,66% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.