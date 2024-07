Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice-les-Brousses (87800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche en baisse à Saint-Maurice-les-Brousses par rapport à la Nupes La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La question se pose avec plus de force encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a obtenu 28,06% des voix à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Maurice-les-Brousses, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 33,72% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 38,86% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,89% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 22 points à Saint-Maurice-les-Brousses A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera très instructif. La progression du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Saint-Maurice-les-Brousses entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc juger possible (certes imprudemment), avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Saint-Maurice-les-Brousses Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection 2024, localement. Contrairement à l'expérience de 2022, le RN a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Maurice-les-Brousses, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,5% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 38,86% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (57,89%). Stéphane Delautrette conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 44,13% des votes, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Maurice-les-Brousses, le 30 juin 2024 lors du 1er tour de la législative. Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Majorité présidentielle) suivaient en captant, dans l'ordre, 33,72% et 19,67% des votants dans la ville. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Saint-Maurice-les-Brousses : quelle évolution ? Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 065 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Saint-Maurice-les-Brousses, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 était de 81,49%, plus important de 18 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 788 inscrits sur les listes électorales à Saint-Maurice-les-Brousses, 63,07% s'étaient en effet rendus aux urnes. Le taux de participation était de 60,49% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 81,49% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Maurice-les-Brousses L'un des critères importants de ces législatives 2024 est le niveau de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Maurice-les-Brousses pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 18,51%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,1% au premier tour. Au second tour, 44,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 14,1% au sein de la localité, contre un taux d'abstention de 17,66% au deuxième tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment susceptible de ramener les habitants de Saint-Maurice-les-Brousses dans les isoloirs.

17:29 - Saint-Maurice-les-Brousses : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Maurice-les-Brousses, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 456 logements pour 1 042 habitants, la densité de la commune est de 95 hab/km². Avec 44 entreprises, Saint-Maurice-les-Brousses se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (89,47%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 26,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 50,79% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 872,98 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, à Saint-Maurice-les-Brousses, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.