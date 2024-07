Résultat des législatives 2024 à Cussac (87150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Nouveau Front populaire a réduit le potentiel de gauche à Cussac Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau de l'Hexagone sont porteurs. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Cussac, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,47% des votes dans la commune. Une performance à comparer néanmoins avec les 29,93% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,18% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 21 points à Cussac La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 21 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Cussac ? Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Le RN peut-il gagner cette fois à Cussac, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Cussac, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 22,8% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,93% pour Stéphane Delautrette (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,18%. Stéphane Delautrette s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 43,57% pour le RN à Cussac aux élections législatives A l'occasion du premier tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Cussac ont préféré Sabrina Minguet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,57% des voix. Un score qui lui a permis d'arriver devant Stéphane Delautrette (Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 28,47% et 25,9% des votants. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Cussac ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 165 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Cussac, le pourcentage de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 69,29%, surpassant de 14 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 900 inscrits sur les listes électorales à Cussac, 55,33% étaient allés voter. Le taux de participation était de 55,33% lors des européennes de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Cussac À Cussac, le taux d'abstention est un critère décisif de ces élections législatives 2024. Cussac a enregistré une participation de 69,29%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,33% au premier tour. Au second tour, 50,41% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Cussac ce soir ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 75,35% au premier tour, c'est-à-dire 651 personnes.

17:29 - Cussac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Cussac, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 153 habitants répartis dans 869 logements, cette localité présente une densité de 39 hab/km². Ses 78 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 337 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 19% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 45,35% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 641,61 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour finir, à Cussac, les spécificités locales se mêlent aux défis français.