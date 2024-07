Résultat des législatives 2024 à Pierre-Buffière (87260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Au deuxième tour, un score de 66,28% pour la gauche il y a deux ans Une autre question de ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Pierre-Buffière, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 38,68% des votes dans la commune. Un chiffre qui s'est envolé en comparaison des 32,1% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 66,28% à l'époque.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Pierre-Buffière L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Une nouvelle poussée pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Pierre-Buffière ? Analyser l'entre-deux tours de 2022 est également d'une logique implacable au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Lors des dernières législatives à Pierre-Buffière, le RN se plaçait également à la deuxième place, 16,4% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,10% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (66,28%). Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Pierre-Buffière D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes conserveraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Stéphane Delautrette (Front populaire) a recueilli 38,68% des voix à Pierre-Buffière dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de la législative. En deuxième position, Sabrina Minguet (Rassemblement National) obtenait 32,08%. De son côté, Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) récupérait 27,2% des électeurs. C'est en revanche Sabrina Minguet qui arrivait en première place, dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - À Pierre-Buffière, la participation du premier round surpasse celle des européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des consultations politiques passées ? Les données montrent une participation de 76,14% lors du 1er round des législatives 2024 à Pierre-Buffière, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 57,29% des personnes aptes à participer à une élection à Pierre-Buffière avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 61,79% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Pierre-Buffière ? Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Pierre-Buffière, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Pierre-Buffière pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 76,14%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,09% dans la commune. Le taux de participation était de 79,15% au second tour, c'est-à-dire 668 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,96% au premier tour et 49,82% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Pierre-Buffière ? Le rejet de la politique en place est de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Pierre-Buffière.

17:29 - Pierre-Buffière aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second round des législatives à Pierre-Buffière comme partout ailleurs. Avec une population de 1 155 habitants répartis dans 607 logements, ce bourg présente une densité de 201 hab par km². Ses 63 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 16,17% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 13,93% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 468,72 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pierre-Buffière incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.