Résultat des législatives aux Vallées de la Vanne : l'élection 2024 en direct

09:01 - Tout savoir sur les législatives aux Vallées de la Vanne

Les 3 bureaux de vote de la ville des Vallées de la Vanne sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix. A l'occasion des élections législatives 2024, les nouveaux députés de l'Assemblée nationale vont être désignés lors d'un scrutin uninominal majoritaire. Plus précisément, ce 30 juin, les électeurs des Vallées de la Vanne vont devoir se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, le président élu ne disposant que d'une majorité relative. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle union politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives aux Vallées de la Vanne ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.