Résultat des législatives à Machilly : l'élection 2024 en direct

08:58 - Législatives à Machilly : les horaires du bureau de vote

Face à la performance du Rassemblement National aux européennes, le président de la République a annoncé des élections législatives anticipées à Machilly et dans tout l'Hexagone. Le dernier scrutin législatif dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie s'est tenu en 2022, peu de temps après la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la commune ? Pour voter, les votants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Machilly. La parution des résultats à Machilly débutera ici même dès 20h.