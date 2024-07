Résultat des législatives 2024 à Chilly (74270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Chilly, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas s'avère conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Chilly, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,6% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Chilly A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera très observé. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Chilly entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Chilly ? Regarder les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Aux législatives il y a deux ans à Chilly, le RN se plaçait aussi à la deuxième place, 20,98% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 37,07% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 71,57%. Virginie Duby-Muller s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Chilly ? D'après les enquêtes des sondeurs publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de décrocher moins de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a amassé 39,68% des suffrages à Chilly le 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Magalie Luho (Rassemblement National) recevait 38,59%. Ensuite, Dominique Lachenal (Front populaire) récupérait 17,6% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Virginie Duby-Muller accumulant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Chilly ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 27,62% au premier tour des législatives 2024 à Chilly, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 41,55% des inscrits sur les listes électorales de Chilly, contre une abstention de 44,4% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives 2024 à Chilly ? Ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Chilly, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Chilly ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 72,38%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 83,05% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 83,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 921 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,63% au premier tour et 47,66% au deuxième tour. La volonté de changement des habitants serait par exemple en mesure de ramener les habitants de Chilly vers les urnes.

17:29 - Chilly : enjeux locaux et perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Chilly façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,09%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,21%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 563 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,85%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,36%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chilly mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,62% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.