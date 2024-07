Résultat des législatives 2024 à Clarafond-Arcine (74270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Clarafond-Arcine, qui vont retenir les supporters de gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages affichés au niveau national sont encourageants. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,4% des bulletins à Clarafond-Arcine. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - 23 points grapillés en 2 ans par le RN à Clarafond-Arcine Le nombre de votes du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 23 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit vainqueur à Clarafond-Arcine ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Clarafond-Arcine ? Il s'agit désormais de savoir si la tendance au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Clarafond-Arcine, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, avait aussi vu le binôme Les Républicains s'imposer avec 41,67%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, restera derrière à 14,51%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains (75,70% contre 24,30% pour Nupes). Virginie Duby-Muller remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Virginie Duby-Muller (Les Républicains) en avance avec 38,81% à Clarafond-Arcine aux législatives Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a enregistré 38,81% des suffrages à Clarafond-Arcine le 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant 37,86% et 17,4% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Virginie Duby-Muller accumulant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Participation à Clarafond-Arcine : un sursaut par rapport aux élections européennes Au fil des dernières années, les 1 071 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À Clarafond-Arcine, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 27,74%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 738 inscrits sur les listes électorales à Clarafond-Arcine, 46,88% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 48,59% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives, un élément déterminant à Clarafond-Arcine ? À Clarafond-Arcine, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Clarafond-Arcine a atteint 27,74%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,77% au premier tour et 59,34% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Clarafond-Arcine aujourd'hui ? Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,77% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 21,9% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Clarafond-Arcine.

17:29 - Les enjeux locaux de Clarafond-Arcine : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Clarafond-Arcine, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 504 logements pour 1 046 habitants, la densité de la ville est de 57 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 33 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 540 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 45,14% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1979,97 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Clarafond-Arcine, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis français.