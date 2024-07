Résultat des législatives 2024 à Gaillard : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères cruciaux de ces élections législatives est indiscutablement le niveau d'abstention. Dans l'agglomération, 42,9% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 29,92% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 35,33% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,84% au premier tour. Au second tour, 62,28% des votants ne se sont pas déplacés. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient en mesure d'inciter les citoyens de Gaillard (74240) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Comprendre l'électorat de Gaillard : un regard sur la démographie locale

A la mi-journée des élections législatives, Gaillard fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 175 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 653 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 510 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 14,36% des résidents sont des enfants, et 5,87% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 2 921 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 277 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 20,31%, révélant une situation économique instable. En résumé, à Gaillard, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.