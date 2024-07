Résultat des législatives 2024 à Ville-la-Grand : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Dans la ville, 39,97% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,07% au premier tour. Au second tour, 60,79% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 187 personnes en âge de voter dans la ville, 27,88% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,93% au second tour. L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit israélo-palestinien, pourraient impacter le taux de participation à Ville-la-Grand.

17:29 - Ville-la-Grand : élections législatives et dynamiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Ville-la-Grand mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,87%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,54%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 093 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,47% et d'une population étrangère de 15,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ville-la-Grand mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,22% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.