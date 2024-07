17:29 - Les données démographiques de Saint-Julien-en-Genevois révèlent les tendances électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Julien-en-Genevois regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 840 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 818 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 19,37% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,83% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 4 067 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 30,10%, favorise son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1471,68 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Julien-en-Genevois, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.