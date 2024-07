Résultat des législatives 2024 à Collonges-sous-Salève (74160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Collonges-sous-Salève : 28,25% au second tour Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,99% des voix à Collonges-sous-Salève. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 18,43% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,21% pour Yannick Jadot, 0,39% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). On regardera ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 28,25% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat aux dernières législatives à Collonges-sous-Salève ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection 2024 au niveau local. La progression du RN semble déjà solide à Collonges-sous-Salève entre le score du mouvement en 2022 (6,59%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (21,08%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour acter une implantation solide du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Collonges-sous-Salève ? Reste désormais à découvrir si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Virginie Duby-Muller l'emportait déjà au premier tour dans la ville de Collonges-sous-Salève, grappillant 35,74% des voix sur place. Collonges-sous-Salève se tournera d'ailleurs encore vers Virginie Duby-Muller au second tour, finalement en tête localement avec 71,75%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,25%.

20:05 - Quel verdict au 2e tour des législatives à Collonges-sous-Salève ? Pour le premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Collonges-sous-Salève ont préféré Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 47,73% des votes. En seconde place, Dominique Lachenal (Union de la gauche) obtenait 22,99%. A la troisième position, Magalie Luho (Rassemblement National) captait 21,08% des votants. Virginie Duby-Muller était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Collonges-sous-Salève : une hausse par rapport aux élections européennes ? L'observation des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Collonges-sous-Salève s'est réduite, atteignant 33,69%. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 2 106 inscrits sur les listes électorales à Collonges-sous-Salève, 49,24% étaient effectivement restés chez eux. L'abstention était de 50,77% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - À Collonges-sous-Salève, la participation était de 66,31% lors du premier round des législatives 2024 À Collonges-sous-Salève, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 33,69%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,8% au premier tour. Au second tour, 54,94% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,28% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 25,75% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet inciter les citoyens de Collonges-sous-Salève (74160) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Collonges-sous-Salève Dans les rues de Collonges-sous-Salève, les élections sont en cours. Avec ses 3 919 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 230 entreprises, Collonges-sous-Salève offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,68%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 1 087 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 38,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 998,84 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Collonges-sous-Salève incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.