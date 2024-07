Résultat des législatives 2024 à Feigères (74160) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a obtenu plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,82% des votes à Feigères. Une performance à affiner néanmoins avec les 19,97% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Quels résultats pour le RN lors du 2e tour à Feigères ?

Le nombre de bulletins de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Feigères ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la localité.