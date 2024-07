Résultat des législatives 2024 à Seyssel (74910) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Seyssel ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Seyssel, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,61% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Seyssel L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Seyssel, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le nombre de bulletins du RN sera ainsi le principal enseignement localement pour le second tour de cette élection. Le RN peut-il gagner cette fois à Seyssel, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Seyssel, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,27% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 27,14% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (64,14%). Virginie Duby-Muller s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives 2024 à Seyssel ? Selon les études des instituts de sondages dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes maintiendraient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. Avec 40,72% des suffrages, Magalie Luho (Rassemblement National) a pris les devants à Seyssel, dimanche 30 juin lors du premier round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) avec respectivement 31,8% et 22,61% des votants. C'est en revanche Virginie Duby-Muller qui se taillait la part du lion, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 37,25% devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Seyssel : quelle évolution ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le premier round des élections législatives 2024 à Seyssel a connu une participation de 70,15%, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 52,31% des votants de Seyssel, à comparer avec un taux de participation de 48,08% en 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Seyssel demeure l'abstention À Seyssel, le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Seyssel pour le premier tour des législatives 2024 était de 70,15%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,12% au premier tour. Au second tour, 42,93% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 79,95% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 74,93% au deuxième tour, soit 1 151 personnes. L'inflation dans le pays est de nature à ramener les électeurs de Seyssel vers les urnes.

17:29 - Seyssel : démographie et socio-économie impactent les législatives Quelle influence les électeurs de Seyssel exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,47%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (58,78%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,0%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 689 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,86% et d'une population immigrée de 10,50% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Seyssel mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,31% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.