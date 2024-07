Résultat des législatives 2024 à Neydens (74160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Neydens, que vont trancher les supporters de gauche ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,48% des voix à Neydens. Une percée à affiner néanmoins avec les 15,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 18 points à Neydens Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. Assez pour prévoir une installation durable du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Neydens ? Reste désormais à découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 45,16% à Neydens, le binôme Les Républicains avait aussi été gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Neydens, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, avec 77,31% contre 22,69% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les tendances avant le deuxième tour des législatives 2024 à Neydens Grâce à 49,72% des votes, Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a pris la tête à Neydens, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,52% et 19,48% des électeurs dans la ville. C'est aussi Virginie Duby-Muller qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Neydens ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. À Neydens, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 28,74%, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 48,11% des personnes en âge de participer à une élection à Neydens avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,41% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 71,26% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives à Neydens Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Neydens ? Le pourcentage de participation à Neydens était de 71,26% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,06% au premier tour. Au second tour, 47,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Neydens ce soir ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,5% dans la ville. Le taux de participation était de 80,1% au premier tour, soit 990 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Neydens ?

17:29 - Neydens : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des législatives à Neydens comme partout ailleurs. Avec ses 2 251 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 181 foyers fiscaux. Dans la ville, 20,92% des résidents sont des enfants, et 14,93% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 440 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 39,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1764,89 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, à Neydens, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.