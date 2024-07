Résultat des législatives 2024 à Ambilly (74100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Le Nouveau Front populaire a fortement fait évoluer la gauche à Ambilly L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a rassemblé plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Ambilly, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 38,68% des votes dans la commune. Un chiffre en forte hausse de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 40,64% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives à Ambilly ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français 2024. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Ambilly ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Ambilly ? Le résultat des premier et second tours de 2022 est aussi un indice clé au moment du second tour qui se joue. Avec 27,46% à Ambilly, le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second tour,c'est en revanche Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qui glanera le plus de voix, avec 59,36% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,64%.

20:05 - Déjà 38,68% pour l'Union de la gauche à Ambilly aux élections législatives Dominique Lachenal (Union de la gauche) a obtenu 38,68% des suffrages à Ambilly dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Magalie Luho (Rassemblement National) avec respectivement 31,05% et 24,3% des électeurs. C'est en revanche Virginie Duby-Muller qui arrivait en première place, dans l'ensemble de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, avec cette fois 37,25% devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Ambilly : quelle évolution ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Comme noté dans le précédent post, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Ambilly était de 42,95%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 56,4% des électeurs d'Ambilly avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 55,82% pour le scrutin de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 57,05% de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Ambilly Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Ambilly, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Ambilly au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 42,95%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 3 303 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 31,4% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 36,14% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 60,75% au premier tour et 60,71% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Ambilly ce soir ? La crise de confiance dans les partis politiques serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Ambilly.

17:29 - Élections législatives à Ambilly : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Ambilly, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,8% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (61,05%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 312 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 28,80% et d'une population étrangère de 21,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Ambilly mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,68% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.