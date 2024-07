Résultat des législatives 2024 à Lucinges (74380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les électeurs de gauche à Lucinges ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Lucinges, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,5% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une avancée de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le RN à Lucinges Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Un cran de plus sera certainement atteint ce 7 juillet au soir.

20:29 - Virginie Duby-Muller (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Lucinges Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Lors des dernières législatives, Antoine Vielliard (La République en Marche) l'emportait au premier tour dans la commune de Lucinges, grappillant 26,78% des votes sur place. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Virginie Duby-Muller (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 70,94%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,06%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Lucinges ? A en croire les projections des instituts de sondages communiquées juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Garderaient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a accumulé 42,87% des suffrages à Lucinges le 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Front populaire) avec respectivement 26,88% et 23,5% des électeurs. Virginie Duby-Muller était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Lucinges aux dernières élections Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 670 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Lucinges a connu une participation de 72,58%, supérieure de 11 points à celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 291 inscrits sur les listes électorales à Lucinges, 61,43% s'étaient en effet rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 54,83% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Lucinges, le score de l'abstention lors du second tour des législatives sera un élément fort Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Lucinges ? Dans la commune, le taux d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 27,42%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,93% des votants de la commune. L'abstention était de 21,61% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,06% au premier tour. Au second tour, 50,86% des votants ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays est en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Lucinges (74380).

17:29 - Lucinges : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Lucinges, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 27,38% de cadres pour 1 600 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 77 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (25,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 20,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,67% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2621,25 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. En somme, à Lucinges, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.