Résultat des législatives 2024 à Vulbens (74520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Vulbens ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Dimanche dernier, l'attelage a rassemblé plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Vulbens, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,09% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Vulbens Le score de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Suffisant pour prévoir une implantation durable du parti localement, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Virginie Duby-Muller (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Vulbens Il s'agit à ce stade de savoir si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Vulbens offrait aussi 41,01% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 19,08% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Virginie Duby-Muller (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 70,24%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,76%.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin dimanche dernier à Vulbens ? Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Vulbens ont préféré Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 46,72% des votes. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 26,49% et 20,09% des électeurs. C'est aussi Virginie Duby-Muller qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Vulbens au niveau de la participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le premier round des élections législatives 2024 à Vulbens a connu un taux d'abstention de 32,43%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 47,41% des personnes en capacité de participer à une élection à Vulbens avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,54% en 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 67,57% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 à Vulbens À Vulbens, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'ampleur de la participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Vulbens était de 67,57%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,53% au premier tour. Au second tour, 44,85% des électeurs se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,38% des votants de la ville. Le taux de participation était de 79,63% au premier tour, ce qui représentait 766 personnes. La volonté d'être enfin entendu serait par exemple en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Vulbens (74520).

17:29 - Élections législatives à Vulbens : un éclairage démographique Dans la ville de Vulbens, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 121 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,43%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 461 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,26% et d'une population étrangère de 14,59% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Vulbens mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,46% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.