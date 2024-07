Résultat des législatives 2024 à Saint-Cergues (74140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Saint-Cergues, que vont décider les électeurs de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus à l'échelle nationale sont un premier indice. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Cergues, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,28% des votes dans la commune. Un chiffre qui s'est envolé en comparaison des 15,64% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Saint-Cergues La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Cergues ? Reste désormais à déterminer si la tendance au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Cergues offrait également 33,33% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 23,66% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Virginie Duby-Muller (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 73,56%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,44%.

20:05 - Quel verdict au 2e tour des législatives à Saint-Cergues ? Pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Cergues ont plébiscité Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qui a enregistré 37,83% des suffrages. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 35,59% et 21,28% des électeurs dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller glanant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - À Saint-Cergues, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Saint-Cergues, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 32,96%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 49,08% des personnes habilitées à voter à Saint-Cergues avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 51,07% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Saint-Cergues lors du deuxième round des législatives ? À Saint-Cergues, le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, dimanche, 32,96% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 26,19% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,14% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,88% au premier tour. Au deuxième tour, 58,97% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Saint-Cergues : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Saint-Cergues exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 284 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,63%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (19,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 038 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,63% et d'une population immigrée de 16,81% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Saint-Cergues mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.