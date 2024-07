Résultat des législatives 2024 à Marlioz (74270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les 18,68% du Front populaire observés L'autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le bloc a glané un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,68% des votes à Marlioz. Une performance à affiner néanmoins avec les 18,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a solidement séduit à Marlioz La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour ces élections de l'Assemblée nationale localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 21 points ici entre 2022 et 2024. Quoi qu'il arrive, une étape de plus devrait être franchie ce dimanche soir.

20:29 - À Marlioz, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Lors des dernières législatives, Virginie Duby-Muller l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Marlioz, cumulant 35,76% des suffrages sur place. Marlioz choisira d'ailleurs Virginie Duby-Muller au second tour, finalement à la première place localement avec 66,35%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,65%.

20:05 - Les résultats avant le deuxième tour, un repère pour les législatives 2024 à Marlioz Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Marlioz ont plébiscité Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qui a collecté 44,32% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de devancer Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Union de la gauche) avec respectivement 30,77% et 18,68% des votants. Virginie Duby-Muller était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Marlioz ? Au fil des dernières années, les 1 066 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 73,07% des électeurs de Marlioz ont participé lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 19 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 759 personnes en âge de voter à Marlioz, 54,41% avaient effectivement participé au vote, à comparer avec une participation de 51,97% pour les européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Marlioz, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? À Marlioz, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'abstention. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Marlioz s'élevait à 73,07%. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,15% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,13% au deuxième tour, soit 561 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,27% au premier tour. Au second tour, 45,23% des votants ont exercé leur droit de vote. Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Marlioz ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Marlioz et leurs implications électorales Quel portrait faire de Marlioz, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 052 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 46 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 25,64% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 14,91% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 25,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4787,20 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Marlioz, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.