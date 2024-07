Résultat des législatives 2024 à Bossey (74160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Une progression pour la gauche depuis deux ans à Bossey La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a glanés l'attelage à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,39% des voix à Bossey. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 15,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,22% pour Yannick Jadot, 0,64% pour Fabien Roussel et 0,32% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 22,78% à l'époque.

20:58 - À Bossey, un Rassemblement national favori au second tour ? Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Si on associe le score du RN aux législatives 2022 et en 2024, on trouve une progression de 3 points à Bossey. Mais la marche pourrait être encore plus haute au second tour ce 7 juillet, les projections en nombre de sièges annonçant déjà aux candidats RN une victoire de près de 210 à 250 sièges en comparaison de la dernière élection législative. Assez pour faire partie du paysage désormais dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bossey Il s'agit à ce stade de déterminer si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Les législatives à l'époque à Bossey donneront en revanche l'avantage, au premier tour, aux candidats Ensemble ! Qui réuniront 33,51% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Les Républicains (77,22% contre 22,78% pour Nupes). C'est en revanche Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois, avec 77,22%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 22,78%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Bossey D'après les projections en nombre de sièges communiquées sur la base des résultats du premier tour, le Rassemblement national serait en mesure de gagner entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes préserveraient jusqu'à 120 députés. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a obtenu 51,36% des voix à Bossey le 30 juin, pour le 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Dominique Lachenal (Union de la gauche) et Magalie Luho (Rassemblement National) avec 19,39% et 6,12% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Virginie Duby-Muller accumulant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - La participation étudiée avec attention à Bossey L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. À Bossey, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,67%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 51,9% des personnes en âge de participer à une élection à Bossey s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 50,25% lors des européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Bossey À Bossey, l'une des clés de ces législatives est indéniablement l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Bossey pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 33,33%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 25,0% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 26,17% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,63% au premier tour et 57,87% au second tour. La volonté d'être enfin entendu est par exemple susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Bossey.

17:29 - Élections à Bossey : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Bossey, les élections sont en cours. Avec ses 31,86% de cadres pour 979 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 36 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 277 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (69,52%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 336 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 36,34%, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 31,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1297,81 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bossey, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se joignent aux objectifs français.