Résultat des législatives 2024 à Minzier (74270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Minzier, que vont trancher les supporters du Front populaire ? La Nupes ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,75% des votes à Minzier. Un chiffre qui est resté stable en comparaison des 22,82% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Minzier en 2 ans Le nombre de votes du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà glané 21 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Minzier ? Reste maintenant à savoir si l'évolution des scores au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Minzier offrait aussi 32,96% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 22,82% des voix. Sur la commune de Minzier, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, avec 60,62% contre 39,38% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Minzier ? A en croire les projections en nombre de sièges rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes devrait rafler moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Le Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats centristes garderaient jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a accumulé 37,25% des suffrages à Minzier dimanche 30 juin, pour le premier tour de la législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Front populaire) avec 35,88% et 22,75% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Virginie Duby-Muller accumulant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Minzier ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Dimanche dernier, 76,3% des électeurs de Minzier ont fait le déplacement au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 21 points à celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 682 personnes habilitées à participer à une élection à Minzier avaient effectivement participé à l'élection (soit 55,13%), contre une participation de 51,62% il y a 5 ans. Pour information, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Minzier Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Minzier, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Minzier s'élevait à 76,3%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,35% au premier tour et 44,86% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 665 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,95% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,55% au second tour, soit 529 personnes. L'inflation dans le pays est notamment capable de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Minzier (74270).

17:29 - Comment la composition démographique de Minzier façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les habitants de Minzier exercent-ils sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 6,86% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 55,26% de population active et une densité de population de 111 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 358 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,79% et d'une population étrangère de 9,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Minzier mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,09% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.