Résultat des législatives 2024 à Archamps (74160) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre source de doute de ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a réuni plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Archamps, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,46% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 17,27% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français. En analysant sommairement la progression du RN qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages conquis par le mouvement à Archamps s'élève par ailleurs à 13 points en 2 ans. Suffisamment pour prévoir une installation solide du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Archamps ?

Se tourner vers les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait également sens au moment de ce second tour du 7 juillet. Les législatives à l'époque à Archamps seront également favorables, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui cumuleront 38,02% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Archamps optera d'ailleurs encore pour Virginie Duby-Muller au second tour, finalement à la première place localement avec 73,67%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,33%.