Résultat des législatives 2024 à Frangy (74270) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Frangy, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des votes affichés au niveau national sont un premier indice. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,65% des voix à Frangy. Un chiffre stable en comparaison des 20,15% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 21 points à Frangy Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'enseignement majeur localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Frangy entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN arrive vainqueur à Frangy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Frangy, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un indice à regarder au moment de ce second tour du 7 juillet. A l'époque, aux législatives, Virginie Duby-Muller l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Frangy, grattant 38,21% des suffrages sur place. Sur la commune de Frangy, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, avec 68,62% contre 31,38% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Frangy Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Frangy ont plébiscité Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 38,34% des votes. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en captant 35,76% et 20,65% des électeurs dans la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription, Virginie Duby-Muller rassemblant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Frangy : forte participation aux élections législatives 2024 Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? À Frangy, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a été de 29,13%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 567 inscrits sur les listes électorales à Frangy, 44,29% étaient en effet restés chez eux. Le taux d'abstention était de 52,12% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Frangy, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Frangy ? Le pourcentage de participation à Frangy s'élevait à 70,87% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,6% au premier tour. Au second tour, 42,05% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Frangy ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 539 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,32% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,05% au deuxième tour, soit 1 155 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient notamment capables de ramener les électeurs de Frangy dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Frangy : un éclairage démographique Quel portrait faire de Frangy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 049 habitants répartis dans 1 008 logements, cette ville présente une densité de 215 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 163 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 325 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (19,94%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 28,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1803,67 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Frangy manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.