Résultat des législatives 2024 à Beaumont (74160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Un potentiel de 31,89% au second tour pour la gauche à Beaumont La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'attelage a glané un peu plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Beaumont, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,63% des votes dans la localité. Un chiffre en progression en comparaison des 21,99% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 31,89% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Beaumont ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très observé. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Beaumont ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Beaumont ? Analyser la situation en 2022 au même stade semble aussi une évidence au moment où nous écrivons. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Beaumont offrait également 31,33% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 22,31% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au sommet localement, avec 68,11%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,89%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Beaumont ? A en croire les études établies d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR devrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les habitudes de chaque territoire. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) a engrangé 42,96% des suffrages à Beaumont dimanche 30 juin 2024, lors du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Dominique Lachenal (Union de la gauche) et Magalie Luho (Rassemblement National) avec respectivement 25,63% et 23,19% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Virginie Duby-Muller accumulant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Beaumont lors des derniers scrutins Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Dimanche dernier, la participation au 1er round des législatives 2024 à Beaumont a atteint 67,34%, dépassant de 17 points celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 667 personnes en capacité de participer à une élection à Beaumont avaient effectivement pris part au scrutin (soit 50,33%). Le taux de participation était de 46,21% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation à Beaumont va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif est immanquablement le niveau d'abstention. 32,66% des électeurs de Beaumont ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,1% au premier tour et 59,04% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,06% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 25,92% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des foyers français, combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Beaumont (74160).

17:29 - Beaumont : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaumont, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 27,93% de cadres supérieurs pour 3 063 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Ses 162 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (84,19%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 555 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 22,59%, Beaumont est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,3%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 60 074 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Beaumont, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.