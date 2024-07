Résultat des législatives 2024 à Bonne (74380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Bonne, qui va faire main basse les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,28% des votes à Bonne. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 22,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,86% pour Yannick Jadot, 1,16% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Bonne Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Un nouveau bond pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bonne ? Se retourner sur le scrutin législatif de 2022 donne aussi des indicateurs précieux au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Même si cette curiosité ne garantit rien… Avec 27,99% à Bonne, le binôme Les Républicains était aussi placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (67,88% contre 32,12% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Virginie Duby-Muller conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Bonne Le 30 juin 2024, les habitants de Bonne ont placé en tête Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 42,41% des votes. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 29,94% et 21,28% des votants à l'échelle de la ville. Virginie Duby-Muller était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - À Bonne, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? À Bonne, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 32,17%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 43,87% des personnes aptes à voter à Bonne avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 45,34% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Bonne, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément essentiel Le taux de participation est indiscutablement un facteur clé de ce scrutin législatif. Dans la ville, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 32,17%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,02% au premier tour et 55,06% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Bonne ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,23% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 19,84% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont par exemple susceptibles de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bonne (74380).

17:29 - Bonne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des législatives à Bonne comme dans toute la France. Avec ses 3 269 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 255 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 945 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 255 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,46%, Bonne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 49 550 € par an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Bonne, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.