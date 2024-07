Résultat des législatives 2024 à Vétraz-Monthoux : les premiers chiffres du 2e tour

À Vétraz-Monthoux, l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif est incontestablement le niveau d'abstention. Le taux de participation à Vétraz-Monthoux s'élevait à 63,9% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 5 253 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 73,52% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 69,54% au second tour, c'est-à-dire 3 658 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,42% au premier tour et 40,38% au deuxième tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Vétraz-Monthoux (74100).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Vétraz-Monthoux : ce qu'il faut retenir

Quelle influence la population de Vétraz-Monthoux exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1189 habitants/km² et 50,88% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 12,71% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 47 606 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 270 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,68% et d'une population immigrée de 18,11% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Vétraz-Monthoux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,84% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.