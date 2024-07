En direct

21:10 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Présilly ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20,45% des voix à Présilly. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 17,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,11% pour Yannick Jadot, 0,91% pour Fabien Roussel et 0,91% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Progression fulgurante du RN à Présilly Le résultat du RN va être le déterminant pour cette élection législative 2024 localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Une marche de plus sera certainement dépassée ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Présilly Regarder dans le rétro pour décortiquer la situation en 2022 au même stade peut aussi sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Le premier tour des législatives à l'époque à Présilly offrait également 43,10% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 17,82% des voix. Présilly se tournera d'ailleurs encore vers Virginie Duby-Muller au second tour, finalement en tête localement avec 76,49%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 23,51%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au 2e tour à Présilly ? Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Présilly ont plébiscité Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qui a réuni 48,38% des suffrages. Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 26,32% et 20,45% des électeurs. Virginie Duby-Muller était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Présilly ? L'étude des scrutins électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. En comparaison des élections européennes de ce printemps, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Présilly a diminué de 15 points, atteignant 32,07%. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 47,93% des inscrits sur les listes électorales de Présilly (74). Le taux d'abstention était de 50,23% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Présilly demeure la participation L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. Le taux de participation à Présilly pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 67,93%, dimanche dernier. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,26% au premier tour, soit 558 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,09% au premier tour. Au deuxième tour, 45,73% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Présilly aujourd'hui ? Les campagnes pour contrer le Rassemblement national seraient de nature à ramener les citoyens de Présilly (74160) vers les urnes.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Présilly Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des législatives à Présilly comme dans toute la France. Avec ses 1 063 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 70 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (87,33%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 126 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 750,46 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, Présilly incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.