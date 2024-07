Résultat des législatives 2024 à Valleiry (74520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Valleiry, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a fait une percée lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Valleiry, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,68% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (17,71%).

20:58 - L'extrême droite a largement séduit à Valleiry en 2 ans Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Valleiry entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Une étape de plus sera certainement franchie ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Valleiry ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Même si cette curiosité peut induire en erreur… Il y a deux ans à Valleiry, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 33,33% pour Virginie Duby-Muller , Valleiry faisant déjà partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au sommet localement, avec 69,06%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,94%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils évoluer au second tour à Valleiry ? Lors du 1er round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Valleiry ont plébiscité Virginie Duby-Muller (Les Républicains), à qui ils ont accordé 40% des suffrages. Magalie Luho (Rassemblement National) recueillait 33,54%. Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) glanait 19,68% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Virginie Duby-Muller glanant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - La participation étudiée dans le détail à Valleiry Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Valleiry, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 43,92%, moins élevé de 18 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 61,2% des personnes aptes à voter à Valleiry avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 62,66% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Valleiry lors de la deuxième manche des législatives ? À Valleiry, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. Le taux de votants à Valleiry pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 56,08%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 776 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 67,62% avaient pris part à l'élection. La participation était de 65,45% au second tour, soit 1 817 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 34,49% au premier tour et 32,52% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique serait notamment capable de pousser les électeurs de Valleiry (74520) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Le poids démographique et économique de Valleiry aux législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Valleiry mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,9% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (84,5%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 965 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,30% et d'une population immigrée de 25,98% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Valleiry mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,25% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.