Résultat des législatives 2024 à Viry (74580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Viry, quels seront les reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix obtenus au niveau national sont un premier indice. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Viry, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 22,87% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Viry en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. Un palier de plus pourrait être atteint ce dimanche soir.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Viry ? Reste à ce stade à déterminer si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Viry offrait aussi 30,70% pour Virginie Duby-Muller des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 20,95% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au sommet localement, avec 69,08%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,92%.

20:05 - Virginie Duby-Muller (Les Républicains) en avance lors de la législative à Viry A en croire les projections des sondeurs communiquées dès la fin du premier tour, l'extrême droite serait en mesure de décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques locales. A l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Viry ont placé en tête Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qui a bénéficié de 39,83% des suffrages. Magalie Luho (Rassemblement National) ramassait 29,34%. Ensuite, Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) ramassait 22,87% des électeurs. C'est aussi Virginie Duby-Muller qui terminait en pôle position dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Viry ? L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Comme spécifié dans le précédent message, la participation lors du 1er tour des législatives à Viry était de 62,42%, plus importante de 17 points que celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 3 003 inscrits sur les listes électorales de Viry (74) avaient en effet pris part au vote (soit 45,39%). La participation était de 44,96% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives à Viry ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau de participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Viry s'élevait à 37,58%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,24% au premier tour et 60,14% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Viry ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 24,36% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,46% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Viry.

17:29 - Viry : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Viry déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,96% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,35%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 253 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 23,09% et d'une population immigrée de 26,71% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Viry mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,19% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.