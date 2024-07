Résultat des législatives 2024 à Cranves-Sales (74380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Les votes du Front populaire observés Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,25% des suffrages à Cranves-Sales. Une poussée à compléter néanmoins avec les 17,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national à Cranves-Sales en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des législatives sera très instructif. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Une étape de plus devrait être atteinte ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cranves-Sales Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Les législatives à l'époque à Cranves-Sales bénéficieront également, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui récolteront 31,87% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 74,44% contre 25,56% pour les perdants. Virginie Duby-Muller remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au second tour à Cranves-Sales ? A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Cranves-Sales ont préféré Virginie Duby-Muller (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 40,93% des suffrages. Un score qui lui a permis de passer devant Magalie Luho (Rassemblement National) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) avec respectivement 32,29% et 20,25% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller glanant cette fois 37,25%, devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Cranves-Sales lors des derniers scrutins Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? Comme noté dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives à Cranves-Sales a été de 35,22%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 5 103 inscrits sur les listes électorales à Cranves-Sales, 51,19% étaient en effet restés chez eux. Le taux d'abstention était de 53,47% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Cranves-Sales Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Cranves-Sales ? Le pourcentage d'abstention à Cranves-Sales lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 35,22%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,12% des votants de la commune. L'abstention était de 26,43% au second tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,62% au premier tour et 58,48% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Cranves-Sales ? L'inflation dans le pays serait par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Cranves-Sales (74380).

17:29 - Élections à Cranves-Sales : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Cranves-Sales, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,96%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2390,91 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 098 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,04% et d'une population immigrée de 14,13% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Cranves-Sales mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,08% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.