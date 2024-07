Résultat des législatives 2024 à Arthaz-Pont-Notre-Dame (74380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les suffrages du Front populaire en question Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins obtenus au niveau de l'Hexagone sont un premier indicateur. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Arthaz-Pont-Notre-Dame, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 15,71% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Arthaz-Pont-Notre-Dame La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN termine vainqueur à Arthaz-Pont-Notre-Dame ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Arthaz-Pont-Notre-Dame ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très scruté. Le RN peut-il gagner cette fois à Arthaz-Pont-Notre-Dame, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Arthaz-Pont-Notre-Dame, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,08% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 38,99% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 76,94%. Virginie Duby-Muller remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A en croire les toutes dernières projections publiées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite serait en mesure de décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats centristes sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Magalie Luho (Rassemblement National) a obtenu 40,83% des voix à Arthaz-Pont-Notre-Dame le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de la législative. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Dominique Lachenal (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 37,98% et 15,71% des électeurs. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Virginie Duby-Muller qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,25% devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%. Le verdict du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Scrutins à Arthaz-Pont-Notre-Dame : quelles conclusions tirer des taux de participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Arthaz-Pont-Notre-Dame était de 28,26%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 199 personnes en âge de voter à Arthaz-Pont-Notre-Dame, 46,71% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,97% pour les élections européennes de 2019. En proportion, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Arthaz-Pont-Notre-Dame ? À Arthaz-Pont-Notre-Dame, le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères importants du scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Arthaz-Pont-Notre-Dame s'élevait à 28,26%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,82% au premier tour et 56,03% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 149 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,37% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 20,8% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants d'Arthaz-Pont-Notre-Dame.

17:29 - Élections législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique d'Arthaz-Pont-Notre-Dame façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,52%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (78,99%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,61%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 544 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,24% et d'une population étrangère de 10,57% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Arthaz-Pont-Notre-Dame mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,89% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.