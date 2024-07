Résultat des législatives 2024 à Annemasse : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Annemasse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, Annemasse se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 37 918 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 006 entreprises, Annemasse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,36% des résidents sont des enfants, et 5,19% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Annemasse accueille une communauté diversifiée, avec ses 7 948 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 841 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,23%, synonyme d'une situation économique précaire. À Annemasse, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.