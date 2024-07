Résultat des législatives 2024 à Étrembières (74100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Étrembières, que vont décider les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,21% des voix à Étrembières. Un score à compléter néanmoins avec les 19,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le RN en embuscade à Étrembières avant les législatives L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part de suffrages grappillés par le mouvement à Étrembières s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. Suffisamment pour acter une installation solide du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Étrembières ? Le score en faveur de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces élections législatives 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Défait en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de gagner l'élection localement. Aux législatives à l'époque à Étrembières, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 19,81% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 34,84% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (64,78%). Virginie Duby-Muller s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict à Étrembières pour le RN ce dimanche soir ? Avec 33,97% des suffrages, Magalie Luho (Rassemblement National) a pris la tête à Étrembières, dimanche 30 juin au soir du premier tour des législatives. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Dominique Lachenal (Union de la gauche) suivaient avec 31,41% et 28,21% des votants dans la ville. La 4ème circonscription de la Haute-Savoie n'a en revanche rendu la même copie que la cité, puisque c'est Virginie Duby-Muller qui y arrivait en première place, avec 37,25% devant Magalie Luho avec 28,85% et Dominique Lachenal avec 27,37%.

19:21 - Scrutins à Étrembières : quelles leçons tirer des taux de participation ? Au fil des dernières années, les 2 648 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 à Étrembières était de 57,52%, surpassant de 18 points celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 109 inscrits sur les listes électorales à Étrembières, 39,59% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 45,06% en 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Étrembières À Étrembières, le taux d'abstention constitue à n'en pas douter un critère fort des législatives. Le taux de votants à Étrembières pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 57,52%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 39,87% au premier tour. Au deuxième tour, 37,88% des votants se sont déplacés. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 66,89% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 71,11% au premier tour, ce qui représentait 736 personnes.

17:29 - Étrembières : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population d'Étrembières sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 448 habitants/km² et 54,3% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 12,41% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 44 017 € par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 421 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 41,27% et d'une population étrangère de 34,49% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Étrembières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,31% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.